سجل عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وترخيصها خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 685 مركبة، من بينها 598 سيارة وفقا لتقرير "الأهرام -المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات".

وشهدت مبيعات السيارات الكهربائية فى مصر زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، وذلك وفقا لما أكده أحمد زين، رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات سابقا لـ"الشروق".

وأرجع زين هذا الارتفاع الكبير فى الطلب إلى الزيادة المستمرة فى أسعار الوقود، والتى دفعت المستهلكين إلى البحث عن بدائل أكثر اقتصادية وصديقة للبيئة.

وبحسب التقرير، احتلت سيارات فولكس فاجن المقدمة، حيث سجلت نحو 133 سيارة، من بينها اى دى 4 كروز بنحو 30 سيارة، ثم بى واى دى حيث سجلت 106 من بينها سونج ال بنحو 39 سيارة، ثم مرسيدس حيث حققت 89 سيارة من بينها إى كيو ايه 260 وحدها 16 سيارة، اما بى ام دبليو حققت 57 سيارة من بينها اى أكس 3 مبيعات 21 سيارة، واكسبنج حققت 54 سيارة من بنها جى 9 حققت 45 سيارة.

وتواجه المركبات الكهربائية بعض التحديات أهمها الانتشار على نطاق واسع فى مصر، حيث لا تزال أعداد محطات الشحن محدودة، وهو ما تعمل عليه الحكومة الفترة الحالية من خلال زيادة أعداد تلك المحطات.

وتعمل الحكومة على توطين صناعة السيارات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وطرحت فى 2022 البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات «AIDP»، الذى سيقدم حوافز إلى مصنعى السيارات بهدف تنمية الصناعات المغذية لها، والحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

وتقطع السيارة الكهربائية مسافة 400 كيلو متر فى الشحنة الواحدة، وسرعتها تصل إلى 150 كيلو/ ساعة، كما أنها سهلة القيادة ومعدلات الأمانة فيها مرتفعة جدا، ومطابقة لكل المواصفات العالمية، كذلك فإن فاتورة مصروفات السيارة الكهربائية أقل من التقليدية، كذلك فإن تلك السيارة صديقة للبيئة، وتقلل من الانبعاثات مما يساهم فى الحفاظ على الصحة العامة.

وأشار التقرير إلى أن شهر ديسمبر شهد ترخيص نحو 425.864 ألف مركبة، زيرو ومستعمل، من بينها 685 مركبة تعمل بالكهرباء، ونحو 282.281 ألف تعمل بالبنزين، و114.766 ألف تعمل بالسولار، و11.578 ألف تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، و52 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

ولفت إلى أن عدد المركبات المستعملة بلغت 363479 مركبة، فيما بلغ عدد المركبات الزيرو نحو 41665 مركبة، اما عدد مركبات الجمارك فقد سجلت 20407 مركبات.

ووفق للتقرير، احتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المقدمة فى عدد المركبات الزيرو المرخصة حيث بلغت 1816 مركبة، يليها وحدة مرور مدينه نصر فى المرتبة الثانية 1343 مركبة، ثم وحدة مرور فيصل بنحو 1078 مركبة، ثم الحوامدية 1032 مركبة، ثم مرور فيصل 1027 مركبة.

بينما جاءت وحدة مرور السلوم فى المركز الاول فى المنافذ الجمركية حيث بلغت 15202 مركبه، يليها نويبع فى المرتبة الثانية 2085، ثم سفاجا في المرتبه الثالثة بنحو 1007 مركبات.