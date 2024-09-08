عبّر عدد من أهالي عين زارة في العاصمة الليبية طرابلس مساء السبت عن استيائهم من تكرار انقطاع الكهرباء والتي تصل إلى ساعات على مدار اليوم.



وذكر موقع "بوابة الوسط" الليبية أن محتجين بشارع فطرة في عين زارة أحرقوا إطارات سيارات معبرين عن استيائهم بسبب انقطاع الكهرباء المتكرر.



والخميس أعلنت الشركة العامة للكهرباء نشوب حريق في خلية كابل بمحطة كهرباء عين زارة أدى إلى عزلها عن الخدمة قبل أن تتمكن من إعادة التيار لبعض الخطوط.

وأكدت الشركة عودة جميع المغذيات بمحطة عين زارة "30 ك.ف." باستثناء خط الحمودات رقم 1 "جهد 30" والمحول "30\11 ك ف" رقم 2 لوجود ضرر على الخلايا.