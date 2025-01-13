أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات، اليوم الاثنين، أنها سجلت تراجعًا طفيفًا في المبيعات خلال عام 2024.

وأوضحت "بي إم دبليو" أن إجمالي عمليات التسليم انخفضت بنسبة 4% لتصل إلى 45ر2 مليون سيارة. وكانت الطلبات منخفضة بشكل خاص في الصين، بالإضافة إلى معاناة الشركة في النصف الثاني من العام من حظر التسليم بسبب مشكلات في نظام الفرامل.

وسجلت العلامة التجارية الأساسية "بي إم دبليو" تسليم 2ر2 مليون سيارة، بتراجع بنسبة 3ر2%. أما العلامة الفرعية "ميني" فسجلت أداءً أضعف بكثير، حيث بلغت مبيعاتها 245 ألف سيارة، بتراجع بنسبة 17%. وبالنسبة لعلامة "رولز رويس"، فبلغت المبيعات 5712 سيارة، مسجلة تراجعًا بنسبة 3ر5%.

وجاء أداء الشركة في الصين أسوأ حيث وصلت المبيعات هناك على مستوى المجموعة إلى 715 ألف سيارة بتراجع بنسبة 13%. يذكر أن السوق الصينية مثلت مصدر مشاكل بالنسبة لشركات سيارات أخرى. في المقابل، حققت "بي إم دبليو" زيادة طفيفة في مبيعاتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

على الجانب الآخر، سجلت بي إم دبليو أداءً أفضل بكثير في قطاع السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية الخالصة بنسبة 5ر13% لتصل إلى 427 ألف سيارة. وأعرب رئيس قسم المبيعات، يوخن جولر، عن أمله في استمرار هذا النمو في عام 2025.

وجاء أداء بعض الشركات المنافسة لـ "بي إم دبليو" أسوأ كثيرا حيث تراجعت مبيعات علامة أودي الأساسية بنسبة 12% لتصل إلى 67ر1 مليون سيارة في العام الماضي.

وأعلنت شركة مرسيدس-بنز للسيارات مؤخرًا عن تراجع مبيعاتها بنسبة 3% لتصل إلى 98ر1 مليون سيارة، والتي تشمل عدة آلاف من سيارات طراز سمارت.

وباحتساب الشاحنات الصغيرة (الفانات)، يصل إجمالي مبيعات مرسيدس-بنز إلى 39ر2 مليون سيارة بتراجع بنسبة 4%. ولم تقدم الشركة أرقامًا تفصيلية لمبيعات سيارات الركاب للعلامة الأساسية وحدها. كما سجلت مبيعات شركة بورشه تراجعا بنسبة 3% لتصل إلى 310 ألف و700 سيارة.