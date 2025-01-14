ارتفاع صادرات هيونداي وكيا من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 3% خلال 2024

أعلنت شركتا "هيونداي موتور" "كيا" التابعة لها اليوم الثلاثاء نمو صادراتهما المجمعة من السيارات الصديقة للبيئة خلال العام الماضي بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق له، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي.

وقالت مجموعة "هيونداي موتور" في بيان صحفي إن "هيونداي" و"كيا" صدرتا 707853 سيارة صديقة للبيئة في العام الماضي، مقابل 687420 سيارة في 2023، مشيرة إلى أن السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين شكلت 56% من صادرات السيارات الصديقة للبيئة، مما عوض تباطؤ الطلب على أطرزة السيارات الكهربائية.

وللتغلب على تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية، قالت الشركتان إنهما ستعززان تشكيلات منتجاتهما من خلال إضافة المزيد من الأطرز الهجينة التي تعمل بالبنزين الموفرة للوقود، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما تخطط الشركتان أيضا لتحسين تشكيلة منتجاتهما وتعديل إنتاج السيارات والمخزون في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض النمو وانتشار السياسات الحمائية والمنافسة الشديدة مع الشركات الأخرى هذا العام.

وتشكل "هيونداي" و"كيا" معا ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم من حيث المبيعات بعد "تويوتا موتور" اليابانية و"فولكس فاجن" الألمانية

في الوقت نفسه تراجع إجمالي صادرات الشركتين خلال العام الماضي إلى مليونين و180698 سيارة بقيمة 36ر53 مليار دولار مقابل مليونين و216231 سيارة بقيمة 39ر54 مليار دولار في 2023.

واستحوذت أسواق أمريكا الشمالية على حوالي 56% من صادرات سيارات هيونداي وكيا وأسواق أوروبا على 19% منها.