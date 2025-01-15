فيباستو الألمانية لمكونات السيارات تبدأ عملية إعادة هيكلة

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أعلنت شركة مكونات السيارات الألمانية فيباستو اليوم الثلاثاء تعيين إدارة استشارية خارجية لقيادة عملية إعادة الهيكلة في ظل الأزمة الحالية التي تضرب صناعة السيارات ككل.

وتم تعيين يوهان شتوهنر لمجلس لإدارة كرئيس لعملية إعادة الهيكلة. وبالتعاون مع مجلسي الإدارة والإشراف ومجلس العمال سيضع ستوهنر إجراءات إعادة الهيكلة مع بداية الربع الثاني من العام الحالي بحسب الشركة.

يذكر أن فيباستو جروب الموجود مقر رئاستها في منطقة ستوكدورف بالقرب من ميونيخ تنتج بشكل أساسي أنظمة التدفئة والتبريد والتهوية والأسقف الشفافة للسيارات إلى جانب أنظمة البطاريات للسيارات الكهربائية.

وبسبب الانخفاض الحاد في أرباحها أعلن هولجر إنجلمان الرئيس التنفيذي للشركة في بداية 2024 عن برنامج لتحسين الأداء مع خفض كثيف للوظائف.

وفي إعلان اليوم قالت الشركة إنها تخطط لتعديل طاقاتها الإنتاجية والتطويرية بما يتلائم مع الموقف المتغير، وتبسيط هيكلها التنظيمي وتركيز مجموعة منتجاتها بشكل حاد.

كانت فيباستو تضم حوالي 16 ألف موظف في مختلف أنحاء العالم بنهاية 2023، لكنها في 2024 أغلقت مصنعين تابعين لها في الصين إلى جانب إجراءات أخرى لخفض النفقات.