مقتل أكثر من 10 جنود في هجوم على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

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صرح متحدث عسكري في بوركينا فاسو اليوم الاثنين، أن أكثر من عشرة جنود قضوا نحبهم عندما هاجم "إرهابيون مسلحون" قاعدة عسكرية بشمال غرب البلاد.

وأشار المتحدث إلى سقوط العديد من الجرحى عندما هاجم المسلحون الجنود في بلدة كوتوجو في إقليم سوم.

وجاء في بيان عسكري أن الجيش قتل العديد من الإرهابيين خلال عمليات أرضية وجوية لمكافحة الارهاب، ردا على الهجوم.

ولم يتم الكشف عن هوية منفذي الهجوم او انتماءاتهم اليوم الاثنين.

كان مسيحيون وكنائسهم قد تعرضوا لهجمات في شهري أبريل ومايو الماضيين شمال البلاد.

وتشن جماعات جهادية، بينها أنصار الإسلام وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء لكبرى،هجمات في بوركينا فاسو.

وأسفرت الهجمات التي شنها مسلحون شمال البلاد وشرقه، والعاصمة ومناطق أخرى عن سقوط حوالي 350 قتيلا منذ 2015.

وتعتبر منطقة شمال بوركينا فاسو التي تقع على الحدود مع مالي والنيجر ملاذا للمتطرفين الاسلاميين، الذين يهاجمون أيضا السكان المدنيين.