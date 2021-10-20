فريدة الشوباشي: زواج المرأة أو الرجل أقل من 21 عاما حرام

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنها تؤيد مقترح رفع السن القانونية للزواج لـ21 عامًا، معقبة: «زواج المرأة أو الرجل أقل من 21 عامًا حرام، هناك فرق بين سن البلوغ وسن الرشد».



وأيدت خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، مقترح معاقبة الأب الذي يزوج ابنته التي لم تبلغ من العمر 18 عامًا، مشددة على أهمية الوعي في محاربة تلك الأفكار.



وأشارت إلى أن الثقافة في بعض القرى مرتبطة بتزويج الفتيات في سن 14 عامًا لسترها، مضيفة: «للأسف الدولة انسحبت في الماضي من الملف مستخدمة تعبير (خليهم يتسلوا) حتى أصبحنا نزيد بمعدل 2.5 مليون مواطن في العام أي بمقدار دولة».



من جانبه نفى الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، «وجود تلاعب في دفاتر المأذونين؛ لأن وزارة العدل تضرب بيد من حديد»، مشددًا على أهمية العقاب الصارم لمن يخالف السن القانونية للزواج.



وأوضح أن البديل في حالة الزواج دون السن القانونية يكون كتابة عقد عرفي، منوهًا إلى أن حمل الفتاة مع هرب الزوج يدفعها إلى تسجيل ابنها باسم والدها وهو ما يؤدي إلى مشكلة «اختلاط الأنساب».