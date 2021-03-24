السفينة الجانحة في قناة السويس: مشكلة سابقة بميناء هامبورج بسبب الطقس

احتلت السفينة "إيفر جيفن" التابعة لشركة النقل البحرية العملاقة "إيفر جرين" صدارة اهتمام العالم بعد الحادث الذي أدى إلى جنوحها داخل المجرى الملاحي جنوب قناة السويس، وتسببها في عرقلة الملاحة، وتعطل حركة النقل البحرية الدولية.



السفينة البنمية، التي تديرها الشركة التايوانية، كانت في طريقها من الصين إلى هولندا، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها نحو 59 مترا، ولها قدرة حمولة 224 ألف طن تقريبا.



وأوضح بيان هيئة قناة السويس أن الحادث الذي وقع صباح أمس يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.



المفاجأة أن هذا الحادث ليس الأول بسبب ظروف الطقس، لهذه السفينة الضخمة، التي تعتبر من بين أضخم ناقلات الحاويات في العالم.



في 9 فبراير 2019 وعندما كانت السفينة في ميناء هامبورج الألماني انحرفت عن مسارها، وضغطت على عبارة "فينكينفيردر" عند مرساة "بلانكينزه" في هامبورج.



وبحسب التحقيقات التي أجريت وقتها، فإن الرياح القادمة من الجنوب الغربي أدت لاصطدام السفينة العملاقة، وتسبب تيار ساحب في دفع مؤخرة السفينة باتجاه ضفاف نهر "إلبه".



وتعرضت العبارة والمرساة وقتها لخسائر بلغت قيمتها حوالي مليون يورو، ونقل ثلاثة عاملين عليها إلى المستشفى.