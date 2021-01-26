علق الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على لوم البعض له بتصفية شركة الحديد والصلب، قائلًا: «أنا صانيعي شركات ومبفهمش في حاجة غير إصلاح وتطوير الشركات، وحينما لا يوجد أمل للتطوير فلا مجال للإنفاق».



وقال خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، إن إنتاج مصر من الحديد يصل إلى 12 مليون طن، يستهلك منهم 7 أطنان، ويتم استيراد 1.5 مليون آخرين.



وأضاف أن وزارة المالية امتنعت عن دفع الدعم الإضافي التي كانت تقدمه للشركة والذي كان يقدر بنحو 50 مليون جنيه، متابعًا: «باقي 3 أسابيع على إجراءات التصفية، أي حد عنده اقتراح جاد وحلول بابي مفتوح ومستعد أسمع».