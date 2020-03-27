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رد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على حديث سعيد حمزة الحكم الدولي، بشأن مستحقات الحكام المتأخرة واستخدام تقنيات قديمة خلال إدارة المباريات، مشيرًا إلى أنه تجاوز لوائح اللجنة بالتواصل مع الإعلام.

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وقال العطار، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت" : "سعيد حمزة تجاوز لوائح لجنة الحكام عندما تواصل مع الإعلام بدون تصريح مسبق".

وأوضح: "حضرت اجتماع الغندور مع أعضاء اللجنة الخماسية ولم نتطرق لمستحقات الحكام تماما".

وكشف: "اللجنة صرفت 4.5 مليون جنيها قيمة مستحقات الحكام كاملة عن الموسم الماضي".

وأشار: "اللائحة الجديدة كان لابد من تغييرها لأنها اعتمدت في ظل عدم وجود تقنية الفيديو (VAR)".

واستطرد: "الاتحاد قرر صرف قيمة المستحقات المتأخرة للحكام بقيمة 2 مليون جنيه".

وأردف: "الاتحاد بدأ العمل من أجل تطبيق تقنية الـ (VAR) منذ أكتوبر الماضي، ولم نقصر على الإطلاق بخصوص الحكام ووقف بجانبهم بشكل مستمر".

وواصل: "الاتحاد تحمل قيمة علاج الحكم محمد الصباحي".

واستكمل: "هناك سماعات متواجدة بالفعل منذ تطبيق الـ (VAR) لكنها لا تناسب التقنية الجديدة".

ونوه: "تعاقدنا على شراء سماعات جديدة للحكام وحظر الطيران حال دون وصولها في الموعد المحدد".

واختتم: "تأخر مستحقات الاتحاد لدى الشركة الراعية كان وراء الأزمة المالية".