علق الإعلامي عمرو أديب، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة مقترح القائمين على الحوار الوطني بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، إن «العمل بالقانون الذي يقضي بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية في مصر ينتهي خلال عام 2024».



وأضاف أن القائمين على الحوار الوطني ناشدوا الرئيس السيسي في جلسة أمس، الموافقة على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية سواء البرلمانية أو الرئاسية.



وثمن انطلاق الحوار الوطني يوم 3 مايو، معقبًا: «الحوار الوطني يا جماعة يجب أن يستمر، هذا موضوع مهم ونريد رؤية نتائج للجان الاقتصادية والسياسية».



ولفت إلى مرور عام منذ انطلاق الدعوة للحوار الوطني، مختتمًا: «إن شاء الله يجتمعون ويكون هناك إنتاج جيد للأمر، والرئيس وجه الحكومة وأجهزة الدولة بدراسة المقترح وآلياته التنفيذية، ويبدو أنه سيتم الأخذ به بشكل واضح جدًا».



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنًا العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة.



وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تابعتُ باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، وإنني إذ أُثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في جلسة أمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية».



ووجه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني باسمه شخصيا وبالنيابة عن مجلس أمناء الحوار وكل الأطراف المشاركة فيه، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تثمينه لكل أبناء مصر الساعين للحوار والنقاش، وعلى استجابته الكريمة السريعة لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، وتوجيهه للحكومة والجهات المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.