غرق 6 من الروهينجا قبالة ساحل إقليم آتشيه الإندونيسي

قالت السلطات إن ما لا يقل عن ستة لاجئين من الروهينجا لقوا حتفهم في البحر عندما نزلت مجموعة تضم 96 شخصا على ساحل إقليم آتشيه الإندونيسي في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس.

وانضمت المجموعة إلى عدد متزايد من اللاجئين الروهينجا الفارين من الظروف القاسية في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، في بنجلاديش، بعد هروبهم من العنف في وطنهم ميانمار.

وقال نوفا سورياندارو، قائد شرطة شرق إقليم آتشيه، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الضحايا غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى البر".

وتعد عرقية الروهينجا واحدة من الأقليات الأكثر عرضة للاضطهاد في العالم.

ويواجه الروهينجا عقودا من التمييز والعنف في ميانمار، بلغت ذروتها في حملة عسكرية وحشية في عام 2017، أجبرت مئات الآلاف على الفرار إلى البلدان المجاورة، وخاصة بنجلاديش.

ولطالما أبدى إقليم آتشيه، وهو إقليم ذو هوية إسلامية قوية وتاريخ نضالي من أجل الاستقلال، تعاطفا مع محنة الروهينجا، وعلى مرر السنين ، رحب الإقليم بالعديد من لاجئي الروهينجا، ووفر لهم المأوى والمساعدات الإنسانية.

غير أن تدفق اللاجئين يمثل أيضا تحديات لسلطات الإقليم التي تواجه نفسها صعوبات اقتصادية واجتماعية.

ودعت الحكومة الإندونيسية إلى تعاون دولي أكبر لمعالجة أزمة الروهينجا وإيجاد حل دائم للصراع في ميانمار.