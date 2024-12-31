بدء الإنتاج التجريبي لمصنع تسلا الجديد في شنغهاي

أعلنت شركة تسلا تشاينا الفرع الصيني لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا اليوم الثلاثاء بدء الإنتاج التجريبي في مصنعها الكبير لصناعة البطاريات في مدينة شنغهاي الصينية.

كانت شركة تسلا تشاينا التابعة لشركة صناعة السيارات الكهربائية العملاقة تسلا أعلنت أنها تتوقع الانتهاء من بناء مصنعها العملاق في مدينة شنغهاي الصينية بنهاية العام الحالي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن المصنع الذي تم وضع حجر أساسه في أواخر مايو الماضي سيتخصص في إنتاج بطاريات تخزين الطاقة ميجاباك. ومن المقرر بدء الإنتاج على نطاق تجاري في المصنع خلال الربع الأول من العام المقبل بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 10 آلاف وحدة سنويا بإجمالي قدره 40 جيجاوات/ساعة.

يذكر أن المصنع يقام على مساحة 200 ألف متر مربع، ويتضمن استثمارات تبلغ حوالي 45ر1 مليار يوان (76ر201 مليون دولار) بحسب إدارة منطقة لين جانج التجريبية للتجارة الحرة الخاصة في الصين بمدينة شنغهاي.

ويعد هذا المصنع الضخم هو الأول من نوعه الذي تقيمه تسلا خارج الولايات المتحدة، وهو ثاني مصنع لها في مدينة شنغهاي، بعد تدشين المصنع العملاق للسيارات في عام 2019.