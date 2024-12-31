فورد تعلن اختراق حسابها على إكس بمنشورات عن إسرائيل وفلسطين

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أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد أن حسابها على منصة "إكس" قد تم اختراقه بعد نشر منشورات تشير إلى إسرائيل وفلسطين يوم الاثنين.

وكتبت الشركة على المنصة: "تم اختراق حسابنا على إكس لفترة وجيزة، وتم نشر ثلاثة منشورات غير مصرح بها من قبل فورد."

وأضافت: "هذه المنشورات لا تمثّل آراء شركة فورد موتور. فورد ومنصة إكس تحققان في هذا الاختراق."

وتم حذف المنشورات منذ ذلك الحين، لكن تم تداول لقطات للمنشورات المحذوفة من قِبل مستخدمين في التعليقات على منشور فورد.

ووفقا للصور المتداولة، تضمنت المنشورات المحذوفة العبارات التالية: "الحرية لفلسطين"، "إسرائيل دولة إرهابية"، و"كل العيون على غزة".

ولم يُعرف في البداية من قام بنشر هذه الرسائل.

ولدى الشركة المصنعة للسيارات، التي يقع مقرها في ولاية ميشيجان الأمريكية، حوالي 5ر1 مليون متابع على منصة إكس.